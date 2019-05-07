ИА «Ореанда-Новости» Эпоха использования пластика во всех сферах жизни подходит к концу, считает главный редактор журнала «Экоград» Игорь Панарин, своим мнением он поделился с РИА Новости.

По словам эколога, пластик стоит постепенно заменять на более безвредные материалы. Также эксперт рассказал, что история пластика насчитывает около 150-160 лет, при этом это время он назвал «историческим казусом».

Он добавил также, что проблема использования пластика заключается не только в том, что он долго разлагается, но также в том, что он вреден для здоровья людей и живых организмов. Так при горении пластик выделяет токсины, приводящие к гибели людей, микропластик находят в желудках морских обитателей, птиц и животных. Выделяемые пластиком вредные вещества могут преодолевать кожный барьер и проникать в кровь .

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин рассказал, что ведомство рассматривает введение запрета на продажу пластиковой посуды.