В феврале информационным агентством Portofranko, которые ссылалось на представителя центра реабилитации "Тюлень", было заявлено, что моржата были перевезены с Чукотки в бухту Средняя. Однако в прокуратуре Владивостока заявили, что моржат не доставляли в эту бухту.В марте работник базы в бухте Средняя сказал о том, что там всё-таки содержатся шесть моржей. Преставительницей центра "Тюлень" Белоиван было заявлено, что у неё нет никаких сомнений, что моржи там содержатся, так как постоянно слышно их крики.