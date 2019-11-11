11.11.2019, 08:13
Экологи пытаются узнать информацию о моржах из приморской "китовой тюрьмы"
ИА «Ореанда-Новости» Учёные пытаются узнать о том, что произошло с моржами, которые находились в бухте Средняя, откуда недавно были выпущены на волю косатки и белухи.
В феврале информационным агентством Portofranko, которые ссылалось на представителя центра реабилитации "Тюлень", было заявлено, что моржата были перевезены с Чукотки в бухту Средняя. Однако в прокуратуре Владивостока заявили, что моржат не доставляли в эту бухту.
В марте работник базы в бухте Средняя сказал о том, что там всё-таки содержатся шесть моржей. Преставительницей центра "Тюлень" Белоиван было заявлено, что у неё нет никаких сомнений, что моржи там содержатся, так как постоянно слышно их крики.
В феврале информационным агентством Portofranko, которые ссылалось на представителя центра реабилитации "Тюлень", было заявлено, что моржата были перевезены с Чукотки в бухту Средняя. Однако в прокуратуре Владивостока заявили, что моржат не доставляли в эту бухту.
В марте работник базы в бухте Средняя сказал о том, что там всё-таки содержатся шесть моржей. Преставительницей центра "Тюлень" Белоиван было заявлено, что у неё нет никаких сомнений, что моржи там содержатся, так как постоянно слышно их крики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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