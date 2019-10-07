ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Томского политехнического университета зарегистрировали выброс метана в Восточно-Сибирском море.

Метан был освобожден таянием подводной мерзлоты.

Экспедиция на борту судна «Академик М. Келдыш» обнаружила рекордное количество освободившегося парникового газа. Исследование было направлено на выявление биогеохимических и экологических последствий тающей подводной мерзлоты. Данное явление происходит из-за набирающего силу глобального потепления.

Руководитель экспедиции отметил, что он не видел таких газовых фонтанов (сипов) ни раз за все свои 45 экспедиции во льдах.

Через сутки учёные обнаружили выброс газа подобной силы на другом участке исследуемой территории. Они планируют продолжить исследования, для своевременного обнаружения подобных «бомб».