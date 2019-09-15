ИА «Ореанда-Новости» Агентство DPA сообщило, что 15 сентября во Франкфурте-на-Майне (Германия) несколько сотен протестующих заблокировали главный вход на 68-й международный автосалон IAA-2019.

Девиз акции – «Песок в коробку передач». Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Лишить власти концерны», «Улицы забиты – даешь сейчас перемены» и другие подобные. Инициативная группа, организовавшая митинг, заявила о намерении помешать работе автосалона. «Мы… посылаем чёткий сигнал против разрушительной транспортной системы, которую, как и прежде, поддерживает автосалон», – сказано в заявлении активистов.

Днём ранее во Франкфурте-на-Майне около 15 тысяч человек поддержали акции, организованные различными экологическими объединениями.