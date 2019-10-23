ИА "Ореанда-Новости" Экономический форум Россия – Африка начался. Местом проведения мероприятия стала территория парка науки и искусства «Сириус», расположенный в городе Сочи.

За всё время существования российско-африканских отношений это первое мероприятие такого масштабного уровня. В роли председателей саммита выступит президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Напомним, что последний в текущем году возглавляет Африканский союз на временной основе. Всего на форум были приглашены главы государств и правительств из сорока трёх африканских стран. Одиннадцать государств направили на форум своих вице-президентов, министров иностранных дел и послов.

Стоит отметить, что в последнее десятилетие отношения между Российской Федерацией и странами Африканского континента успешно развиваются. Россия готова предложить африканским партнёрам в рамках саммита обширную повестку взаимовыгодного сотрудничества практически во всех областях экономики. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин накануне форума. Стоит отметить, что ещё до официального открытия мероприятия ряд африканских государств проявил по отношению к российской стороне повышенный интерес. Среди них Эфиопия, Нигерия, Руанда, Экваториальная Гвинея, Маврикий и Камерун. В рамках двухдневного саммита Владимир Путин лично проведёт ряд встреч с африканскими представителями, в том числе с главами Центральной Африканской Республики, Демократической Республикой Конго, Судана и Южной Африканской Республики.

Напомним, что впервые о проведении данного саммита высказался Владимир Путин в июле прошлого года. Сопредеседателем саммита выступил Египет, информационную поддержку оказывает министерство иностранных дел России.