ИА «Ореанда-Новости» Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в ходе интервью журналисту Юрию Дудю высказал своё мнение о причинах распада Советского Союза в 1991 году.

Гуриев считает, что пришедший в 1985 году к власти Михаил Горбачёв понимал необходимость реформ в стране, однако едва ли осознавал, насколько оперативно их следует осуществлять. Кроме того, специалист отметил нехватку квалифицированных кадров, а также «огромное сопротивление со стороны сельскохозяйственного лобби, оборонного лобби и… энергетического лобби» на фоне падения цен на нефть. «Горбачёв, обещав свободу, не мог не платить деньги людям. Он резко увеличил госрасходы, и после этого, конечно, деньги кончились», – резюмировал Гуриев.