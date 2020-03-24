ИА «Ореанда-Новости». Директор офиса продаж «БКС Брокер» прокомментировал решение банков повысить ставки по ипотеке. Вячеслав Абрамов заявил, что на уровень ставки могло повлиять несколько факторов.

Так, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что в случае необходимости ипотечная ставка может быть повышена. Кроме этого на решение банков повлияло и снижение ставки ФРС США до 0-0,25%. Абрамов отметил. что защитных инструментов с хорошей долларовой доходностью фактически нет, при этом возрастают издержки на вклады в валюте и снижается потребительский спрос.

Сейчас банки, поднявшие ставки по ипотеке, пытаются компенсировать свои расходы на валютных вкладчиков.

