ИА «Ореанда-Новости» Экономисты «Альфа-банка» Наталия Орлова и Наталия Лаврова высказали своё мнение об эффективности российских национальных проектов. Они сомневаются, что их реализация окажет значительное влияние на рост ВВП. По плану валовые расходы должны составить 4,2 % ВВП в год, в 2019–2021 годах чистый прямой эффект на рост будет эквивалентен всего 0,2 % ВВП в год, указано в представленном обзоре «Национальные проекты. Эффект на экономический рост».

Специалисты, впрочем, указывают, что помимо непосредственного эффекта факт расходования значительных средств на решение проблемы «структурных узких мест» может создать мультипликативный эффект. Итак, в 2019—2021 годах в среднем косвенный эффект на рост экономики от реализации нацпроектов может составить не более 0,1 % ВВП в год, заключают эксперты.

Национальные проекты будут осуществляться в сферах демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры, жилья и городской среды, экологии, автомобильных дорог, производительности труда и поддержки занятости, «цифровой экономики», малого и среднего предпринимательства, международной кооперации и экспорта. Их реализация намечена на период до 2024 года. Бюджет всех проектов составляет 25,7 триллиона рублей.