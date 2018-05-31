ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Директора предприятия настигла слава, когда сотрудники рыбокомбината «Островной» дозвонились на прямую линию к Путину в 2016 году. Они пожаловались, что им не платят зарплату. Дело «закрутилось», сейчас экс-директора приговорил суд к условному сроку и штрафу.

Рыбокомбинат «Островной» находится на Курильском острове, на бывшего генерального директора этого предприятия Наталью Кашкарову завели уголовное дело. Её осудили в том, что она, будучи руководителем, уклонялась от уплаты налогов и её действия были неправомерными во время банкротства. Подробности рассказали в Следственном Комитете.

В 2016 году сотрудники предприятия позвонили президенту страны Владимиру Путину в прямой эфир, когда он отвечал на вопросы жителей страны. Люди пожаловались, что «Островной» задолжал им зарплаты.

После этого людям выплатили всю зарплату, предприятие погасило все свои задолженности. А вот на руководителей завели уголовное дело. Их обвинили в том, что сотрудникам не выплачивали положенные заработные платы, а также уличили в неправомерных действиях в период банкротства, и злоупотреблении полномочиями. Туда же добавили хищениие средств.

Сейчас суд озвучил приговор в отношении экс-гендиректора Кашкаровой. Женщину признали виновной в совершении в должности руководителя неправомерных действиях и сокрытии денег, за счёт которых должны были выплачиваться налоги.

Суд приговорил её к условному лишению свободы на один год и штрафу – 280 тысяч российских рублей.

Как рассказали в Следственном комитете, Кашкарова знала обо всех задолженностям рыбокомбината «Островной», но своими действиями вывела из-под механизма принудительного взыскания более 113 млн рублей, а этих денег было вполне достаточно для погашения задолженностей, сумма которых насчитывала около 20 млн рублей.

Кроме того, руководитель, зная о том, что комбинат на стадии банкротства, заключала сделки с передачей собственности на здания и земельные участки, стоимостью более 84 млн рублей.