ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего главу города Чехова в Московской области Марину Кононову, пишет «Интерфакс».



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании соответствующей меры пресечения до 29 декабря.



Кононову обвиняют в мошенничестве с муниципальным имуществом. Отбывать домашний арест она будет в доме в деревне Большое Петровское, при этом ей запрещено общаться с другими фигурантами дела и использовать средства связи.