Бывшего руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области подозревают в покушении на главу региона, пишет «Интерфакс».





Местные СМИ пишут, что речь идёт о Михаиле Музраеве. В СКР сообщили, что экс-глава отделения СКР был задержал совместно с сотрудниками ФСБ. Он, по данным СКР, причастен к покушению на губернатора.





Другие подробности ведомство не приводит.