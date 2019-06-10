ИА «Ореанда-Новости»Бывшего руководителя  следственного управления СКР по Волгоградской области подозревают  в покушении на главу региона, пишет «Интерфакс».

Местные СМИ пишут, что речь идёт о Михаиле Музраеве. В СКР сообщили, что экс-глава отделения СКР был  задержал совместно с сотрудниками ФСБ. Он, по данным СКР, причастен к покушению на губернатора.

Другие подробности ведомство не приводит.