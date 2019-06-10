10.06.2019, 18:58
Экс-главу волгоградского СКР задержали за покушение на губернатора
ИА «Ореанда-Новости». Бывшего руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области подозревают в покушении на главу региона, пишет «Интерфакс».
Местные СМИ пишут, что речь идёт о Михаиле Музраеве. В СКР сообщили, что экс-глава отделения СКР был задержал совместно с сотрудниками ФСБ. Он, по данным СКР, причастен к покушению на губернатора.
Другие подробности ведомство не приводит.
Местные СМИ пишут, что речь идёт о Михаиле Музраеве. В СКР сообщили, что экс-глава отделения СКР был задержал совместно с сотрудниками ФСБ. Он, по данным СКР, причастен к покушению на губернатора.
Другие подробности ведомство не приводит.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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