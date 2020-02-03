ИА «Ореанда-Новости». Суд в Петербурге рассмотрит иск бывшей жены футболиста Александра Кержакова о временном ограничении его права управлять транспортными средствами, пишут «Известия».



Сообщается, что в минувшем ноябре Кержакова обязали выплачивать алименты на содержание дочери. У спортсмена уже накопилось долгов по алиментам на 12,9 миллионов рублей.



Из-за такой задолженности экс-супруга подала в суд, чтобы лишить Кержакова права водить автомобиль. В ближайшее время состоится предварительное судебное заседание по этому иску.