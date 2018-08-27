Бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук обвинил Россию в создании экономического давления на Бердянский и Мариупольский морские порты. По мнению Гайдука, это делается с целью спровоцировать народные бунты в приморских районах страны. При этом Гайдук считает, что Россия «реализует стратегию хаоса» в Азовском море. Об это он заявил эфире телеканала «Еспрессо».



Гайдук отметил, что люди, работающие в этих портах, в случае потери работы могут проводить социальные акции и протесты, что может стать причиной народных волнений.

«Мы должны понимать, что в этих портах работают до пяти тысяч человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчёт идёт в этом направлении», — пояснил экс-командующий ВМС.

Также он отметил, что всю ситуацию усложняет и тот фактор, что Мариуполь находится недалеко от Донбасса.

«Только представьте, на востоке от Мариуполя находится "нулёвка", где расположена наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на западе от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и так далее», — сказал Гайдук.

При этом подобные обвинения в адрес Москвы звучали и ранее от отставных украинских военных. Например, ранее Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, высказался, что Россия разработала план по «захвату» южной и восточной частей Украины. С особой опаской он отнёсся к российским катерам, расположенным в Азовском море, потому что они оснащены крылатыми ракетами «Калибр».

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года, когда украинские пограничники захватили крымское судно «Норд». На его борту «Норда» оказалось 10 членов экипажа, вернуться домой смогли только два моряка, остальных не выпускают с территории Украины.