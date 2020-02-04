По словам адвоката бывшего полковника МВД Александра Горбатенко, Захарченко был отправлен в изолятор в субботу, 1 февраля, на 5 суток.Защитника отметил, что экс-полковник не имеет никакого отношения к избиению его сокамерника. Дмитрий Захарченко уже был допрошен дознователем колонии.Инцидент произошел 9 января. Один из отбывающих наказание в ИК №5 напал на бывшего полковника МВД. Захарченко оттолкнул сокамерника, который из-за этого упал. Другие осуждённые окружили упавшего и начали его избивать.