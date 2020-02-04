04.02.2020, 13:02
Экс-полковник МВД Захарченко был отправлен в штрафной изолятор в колонии
ИА «Ореанда-Новости». Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко был отправлен в штрафной изолятор исполнительной колонии №5 в Мордовии, сообщает издательство «РИА Новости».
По словам адвоката бывшего полковника МВД Александра Горбатенко, Захарченко был отправлен в изолятор в субботу, 1 февраля, на 5 суток. Его признали участником драки. Защитника отметил, что экс-полковник не имеет никакого отношения к избиению его сокамерника. Дмитрий Захарченко уже был допрошен дознователем колонии.
Инцидент произошел 9 января. Один из отбывающих наказание в ИК №5 напал на бывшего полковника МВД. Захарченко оттолкнул сокамерника, который из-за этого упал. Другие осуждённые окружили упавшего и начали его избивать. Захарченко в этом не участвовал.
По словам адвоката бывшего полковника МВД Александра Горбатенко, Захарченко был отправлен в изолятор в субботу, 1 февраля, на 5 суток. Его признали участником драки. Защитника отметил, что экс-полковник не имеет никакого отношения к избиению его сокамерника. Дмитрий Захарченко уже был допрошен дознователем колонии.
Инцидент произошел 9 января. Один из отбывающих наказание в ИК №5 напал на бывшего полковника МВД. Захарченко оттолкнул сокамерника, который из-за этого упал. Другие осуждённые окружили упавшего и начали его избивать. Захарченко в этом не участвовал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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