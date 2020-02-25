ИА «Ореанда-Новости». Эксперт прокомментировал призыв американских сенаторов к новым санкциями против России.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГА Юрий Рогулев прокомментировал призыв американских сенаторов-демократов к введению новых санкций против России. Он заявил, что эти действия можно назвать «гласом вопиющего в пустыне», учитывая не слишком успешную предвыборную кампанию Демократической партии.

Эксперт отметил, что призывы принять в отношении России какие-то меры звучат не первый год, поэтому ничего нового в этом нет. По мнению Рогулева, демократы таким образом обращаются к Трампу, чтобы в будущем сказать, что он что-то не сделал.

Ранее сообщалось о том, что лидеры Демократической партии США призвали ввести против России новые санкции за «вмешательство» в приближающиеся президентские выборы, которые якобы планирует Москва.