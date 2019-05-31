ИА «Ореанда-Новости»   Наиболее перспективными направлениями  профессиональной деятельности в  России являются медицина и информационные технологии. Об этом рассказала доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко в беседе с «Российской газетой».

По её словам,  профессии в сфере медицины будут востребованы всегда, потому что «люди болеют и будут болеть всегда». Кроме этого, разработчиков новых программ и языков программирования  также ожидают обширные перспективы.

Ещё один перспективный вид деятельности – дизайн, как в интернет-пространстве, так и промышленный.  Помимо этого, эксперт посоветовала обратить внимание на экономическую сферу, а также на работу, связанную с очисткой  сточных вод и опреснением.