ИА «Ореанда-Новости» Наиболее перспективными направлениями профессиональной деятельности в России являются медицина и информационные технологии. Об этом рассказала доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко в беседе с «Российской газетой».

По её словам, профессии в сфере медицины будут востребованы всегда, потому что «люди болеют и будут болеть всегда». Кроме этого, разработчиков новых программ и языков программирования также ожидают обширные перспективы.

Ещё один перспективный вид деятельности – дизайн, как в интернет-пространстве, так и промышленный. Помимо этого, эксперт посоветовала обратить внимание на экономическую сферу, а также на работу, связанную с очисткой сточных вод и опреснением.