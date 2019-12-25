В недавнем материале немецкого издания junge Welt заявлено, что на учениях альянса, которым дано название "Защитник Европы 2020" займутся репетированием наступления на случай военного противостояния с РФ. На учения будут переброшены порядка 20 тысяч военнослужащих из США. Издание сообщает, что военных отправят как можно ближе к границе РФ.Он также сказал, что слово "угроза" нельзя применять к стране, у которой имеются гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и в которой создаются ракеты "Циркон" и "Сармат".