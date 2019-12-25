25.12.2019, 14:25
Эксперт отреагировал на информацию о "репетиции" наступления НАТО на РФ
ИА «Ореанда-Новости». Над РФ НАТО военного преимущества не имеет. Об этом было заявлено РИА Новости генерал-майором Сергеем Липовым, который прокомментировал информацию о "репетиции" наступления на Россию войск НАТО.
В недавнем материале немецкого издания junge Welt заявлено, что на учениях альянса, которым дано название "Защитник Европы 2020" займутся репетированием наступления на случай военного противостояния с РФ. На учения будут переброшены порядка 20 тысяч военнослужащих из США. Издание сообщает, что военных отправят как можно ближе к границе РФ.
Липовой заявил, что для реального ведения боя с Россией альянсу необходимо размещать на постоянной основе огромный военный контингент в балтийских странах и в восточной Европе. По его словам, у НАТО нет на это денег.
Он также сказал, что слово "угроза" нельзя применять к стране, у которой имеются гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и в которой создаются ракеты "Циркон" и "Сармат".
В недавнем материале немецкого издания junge Welt заявлено, что на учениях альянса, которым дано название "Защитник Европы 2020" займутся репетированием наступления на случай военного противостояния с РФ. На учения будут переброшены порядка 20 тысяч военнослужащих из США. Издание сообщает, что военных отправят как можно ближе к границе РФ.
Липовой заявил, что для реального ведения боя с Россией альянсу необходимо размещать на постоянной основе огромный военный контингент в балтийских странах и в восточной Европе. По его словам, у НАТО нет на это денег.
Он также сказал, что слово "угроза" нельзя применять к стране, у которой имеются гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и в которой создаются ракеты "Циркон" и "Сармат".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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