ИА «Ореанда-Новости». Специалист прокомментировал данные о регионах, в которых больше всего потребляют водку.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков заявил, что рейтинг регионов, которые лидируют по потреблению водки, не имеет ничего общего с реальностью. Слова эксперта передаёт РБК.

Так, Зыков отметил, что, по сути, этот рейтинг – механический подсчёт легальной продажи алкоголя. Однако это исследование не имеет никакого отношения к тому, сколько на самом деле потребляется алкоголя в стране. Во многих регионах люди делают своё вино, не ходят в магазины или потребляют «аптечный» алкоголь.

Ранее Центр исследований федерального и регионального рынков опубликовал рейтинг пяти лидирующих по потреблению водки регионов. В пятёрку лидеров вошли Сахалинская и Магаданская области, Коми, Чукотка и Карелия.