ИА «Ореанда-Новости». Военный специалист прокомментировал место России в рейтинге стран, у которых лучшая морская пехота.

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал место России в рейтинге стран с лучшей морской пехотой, который опубликовал журнал The National Interest. Литовкин заявил RT, что американцы поднимают свой военный авторитет за счёт России.

Эксперт подчеркнул, что у российских морских пехотинцев есть огромный боевой опыт, чего нельзя сказать о военных США. Кроме того, у России козырной картой является 61-я отдельная бригада, чья подготовка проходит на Кольском полуострове. Их обучение проходит в суровых условиях Арктики, в отличие от американцев.



Ранее журнал The National Interest поставил российскую морскую пехоту на второе место, отдав первенство американскому Корпусу морской пехоты. В списке также оказались военные формирования Великобритании, Китая и Кореи.