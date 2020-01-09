ИА «Ореанда-Новости». Эксперт прокомментировал план адаптации России к изменениям климата.

По мнению руководителя программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, сама идея разработки плана адаптации России к изменениям климата хороша. Однако Алексей Кокорин заметил некоторые заминки в программе, о которых рассказал РИА Новости.

Кокорин отметил, что сам план хорош. Он предусматривает дальнейшее развитие в этой сфере, а также возможность для отраслевых ведомств разработать собственные планы.

Однако существуют некоторые неясности. В частности они касаются отсутствия Минтруда и Федеральной миграционной службы (ФМС) в планах. Кокорин отметил, что этот вопрос недостаточно привлекает внимание в России, хотя некоторые соседние государства уже задумались над этим.