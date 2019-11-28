ИА «Ореанда-Новости». Эксперт рассказал о последствиях вымирания пчёл в России.

Арнольд Бутов, глава Российского национального союза пчеловодов, рассказал об этом РИА Новости.

Эксперт объяснил, что гибель пчёл на сборе мёда почти не отразилась. Этот фактор также не повлиял на цены на медовую продукцию. Однако основными тратами являются потери от болезней насекомых. Отсюда необходимость улучшать российские лекарства для пчёл.

В 2019 году пчеловоды собрали 82,5 тысячи тонн мёда. Это лишь на 1% меньше, чем урожай прошлого года.

В этом году в нескольких регионах Росси была зарегистрирована гибель пчёл. Главной причиной считается несоблюдение требований и правил применения пестицидов.