ИА «Ореанда-Новости». Эксперт высказался по поводу возможности психиатрического обследования преподавателей вузов.

Доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов отметил, что эта мера не принесёт ожидаемого эффекта. Об этом сообщают РИА Новости.

Присматриваться к поведению педагогов необходимо самому руководству университета. Власов рассказал, что психиатры очень редко верно угадывают уровень опасности своих пациентов.

Таким образом преподаватель отреагировал на предложение фракции «Единая Россия» ввести обязательное обследование у психиатров каждые пять лет. Инициатива была вызвана резонансной историей про профессора СПбГУ, который убил свою бывшую студентку.

Власов подчеркнул, что Олег Соколов не был болен. У него не было никаких заболеваний, которые психиатр смог бы диагностировать. Единственное, что, по его мнению, можно сделать, это проявлять внимательность к поведению людей.