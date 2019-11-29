ИА «Ореанда-Новости». Эксперт отреагировал на задержание в Севастополе россиянки, подозреваемой в шпионаже.

Специалист по безопасности Ян Гагин отметил, что это задержание не первое и не последнее. Случаи выявления агентов иностранных спецслужб уже были, и будут продолжаться, особенно на территории Крыма и Севастополя.

Сегодня ФСБ сообщила о том, что в Севастополе была задержана россиянка. Её подозревают в шпионаже в пользу Украины. Уже возбудили уголовное дело о государственной измене, которая карается 20 годами лишения свободы.

Гагин отметил, что работа по выявлению шпионов ведётся без перерывов. Он подчеркнул, что на территории Крыма находится множество агентов. Они собираются информацию, вербуют агентов и распространяют розни.