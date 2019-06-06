ИА «Ореанда-Новости» В аномальную жару для предотвращения проблем со здоровьем необходимо придерживаться ряда правил, о которых рассказал главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в интервью телеканалу «360».

Она отметила, что в начале лета не все ещё адаптировались к жаркому солнцу, поэтому напомнила о необходимости защиты кожи от солнечных лучей. Также она отметила, что находится под прямыми солнечными лучами необходимо минимальное количество времени.

Макарова подчеркнула, что на солнце лучше не выходить в середине дня, для прогулок лучше выбрать время после 16:00 или же утренние часы. Также всегда необходимо иметь при себе воду.