ИА «Ореанда-Новости». Эксперт рассказал, как по России распространяют нелегальный алкоголь. Директор мониторинга алкогольной продукции в сети интернет «Щит» Сергей Брода рассказал, что часто для продажи нелегального алкоголя используются социальные сети.

Брода сообщил, что всего за три месяца с ноября 2019 по февраль 2020 года центр обнаружил свыше 12 тысяч сообщений на тему дистанционной продажи алкоголя. Самым распространённым способом публикации таких предложений стали социальные сети. В основном онлайн-бутлегеры пользуются сетями «ВКонтакте» и Facebook. «Одноклассники» и Instagram менее популярны.

В даркнете России «Щит» удалось обнаружить примерно 700 объявлений об оптовой продаже алкоголя, который, скорее всего, является суррогатным или украденным.