ИА «Ореанда-Новости». Военный эксперт рассказал об увеличении учений НАТО у российских границ. Виктор Мураховский заявил, что количество учений продолжит увеличиваться и в будущем.

Эксперт отметил, что с 2014 года, когда в НАТО был принят план по сдерживанию России, который получил название «Атлантическая решимость», увеличилось количество полётов над территорией РФ. Кроме того, примерно в два раза выросло количество учений, проводимых у российских границ.

Мураховский подчеркнул, что данная тенденция будет лишь продолжаться. Он также напомнил, что вскоре у границ России пройдут учения Defender Europe-2020, в рамках которых американские войска будут переброшены с территории США в Европу.



