ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Школы востоковедения рассказал, какие меры позволили КНР эффективно бороться с COVID-19.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов рассказал, что в Китае быстро опустили «железный занавес» над провинцией Хубэй, которая и стала эпицентром эпидемии.

Первый период развития инфекции был, к сожалению, упущен, однако как только в КНР поняли, что болезнь серьёзная, начали приниматься карантинные меры.

Самым главным фактором успеха стала быстрая реакция. Также большую часть в успешной борьбе с вирусом сыграла изоляция Уханя и жёсткий карантин. Население обеспечивали всем самым необходимым, что помогло продержаться, добавил Маслов.