ИА «Ореанда-Новости» Опрос ВЦИОМ показал, что 48% россиян не поддерживает идею о сокращении рабочей недели до четырёх дней, это может быть связано с опасениями по поводу размера заработной платы. Такое мнение высказал в беседе с RT член совета Конфедерации труда России Олег Бабич.

По его словам, во всём мире просматривается тенденция к сокращению рабочего времени, при этом на размере зарплаты это никак не отражается. Он отметил, что к подобным нововведениям следовало бы относиться положительно.

Эксперт полагает, что россияне не поддержали идею о четырёхдневной рабочей неделе, потому что посчитали, что их зарплата тоже снизится. Бабич подчеркнул, что сокращение рабочего времени происходит из-за роста производительных сил.