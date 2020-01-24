Врач заявила, что семью можно назвать "государством в государстве".Экспертом заявлено, что, если у одного из супругов приняты застолья с большим количеством еды, то сложно что-то приготовить себе отдельно.Она заявила о необходимости приучать свою вторую половинку к тому, чтобы меньше употреблять жареную пищу. Врач советует продукты питания отваривать, запекать или тушить.Также Соломатина дает рекомендации заменять жирные десерты теми, которые более легкие.