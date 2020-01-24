ИА «Ореанда-Новости». Елена Соломатина, работающая врачом-диетологом, сообщила "Москве 24" о том, что необходимо с "заразным" ожирением бороться постепенно. 

Врач заявила, что семью можно назвать "государством в государстве". 

Экспертом заявлено, что, если у одного из супругов приняты застолья с большим количеством еды, то сложно что-то приготовить себе отдельно. 

Для того, чтобы начать питаться правильно, медик предлагает чаще класть в тарелку меньше жареного и больше салатов, сделанных из овощей. 

Она заявила о необходимости приучать свою вторую половинку к тому, чтобы меньше употреблять жареную пищу. Врач советует продукты питания отваривать, запекать или тушить. 

Также Соломатина дает рекомендации заменять жирные десерты теми, которые более легкие.