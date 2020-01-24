24.01.2020, 09:40
Эксперт рассказала, что нужно делать, чтобы справиться с "заразным" ожирением
ИА «Ореанда-Новости». Елена Соломатина, работающая врачом-диетологом, сообщила "Москве 24" о том, что необходимо с "заразным" ожирением бороться постепенно.
Врач заявила, что семью можно назвать "государством в государстве".
Экспертом заявлено, что, если у одного из супругов приняты застолья с большим количеством еды, то сложно что-то приготовить себе отдельно.
Для того, чтобы начать питаться правильно, медик предлагает чаще класть в тарелку меньше жареного и больше салатов, сделанных из овощей.
Она заявила о необходимости приучать свою вторую половинку к тому, чтобы меньше употреблять жареную пищу. Врач советует продукты питания отваривать, запекать или тушить.
Также Соломатина дает рекомендации заменять жирные десерты теми, которые более легкие.
Врач заявила, что семью можно назвать "государством в государстве".
Экспертом заявлено, что, если у одного из супругов приняты застолья с большим количеством еды, то сложно что-то приготовить себе отдельно.
Для того, чтобы начать питаться правильно, медик предлагает чаще класть в тарелку меньше жареного и больше салатов, сделанных из овощей.
Она заявила о необходимости приучать свою вторую половинку к тому, чтобы меньше употреблять жареную пищу. Врач советует продукты питания отваривать, запекать или тушить.
Также Соломатина дает рекомендации заменять жирные десерты теми, которые более легкие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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