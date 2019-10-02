ИА «Ореанда-Новости». Ведущий специалист центра погоды поделилась прогнозами на выходные.

Первые выходные октября встретят жителей Москвы похолоданием. Ожидается пасмурная погода с небольшими осадками. Температура не поднимется выше десяти градусов. Ночью в воскресенье возможно понижения до нуля градусов.

В субботний день столбик термометра покажет от плюс 5 до 10 градусов, ночью опустится до +2. Воскресенье будет ещё холоднее: ночью температура понизится до 0 - плюс пяти. Специалист назвала такие показатели ниже средних значений.

Также в Москву придут осадки, но они не окажутся сильными. Атмосферное давление в среднем останется пониженным. К концу выходных оно должно достигнуть нормальной отметки в 746 миллиметров ртутного столба.