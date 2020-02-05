05.02.2020, 13:54
Эксперт спрогнозировал падение автомобильного рынка в РФ
ИА «Ореанда-Новости». Десять процентов может составить падение рынка автомобилей в РФ в 2020 году. Об этом рассказал РБК эксперт Андрей Павлович. Также он спрогнозировал рост цен на автомобили на два или три процента.
Такая динамика экспертом объясняется ростом утилизационного сбора. Он заявил, что в результате роста утилизационного сбора есть возможность получить больший прирост в стоимости автомобилей, чем в предыдущие годы.
С начала нынешнего года в РФ произошёл взлет цен на новые автомобили на два-шесть процентов. Заявлялось, что цены выросли из-за того, что был повышен утилизационный сбор на 110 процентов.
Такая динамика экспертом объясняется ростом утилизационного сбора. Он заявил, что в результате роста утилизационного сбора есть возможность получить больший прирост в стоимости автомобилей, чем в предыдущие годы.
С начала нынешнего года в РФ произошёл взлет цен на новые автомобили на два-шесть процентов. Заявлялось, что цены выросли из-за того, что был повышен утилизационный сбор на 110 процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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