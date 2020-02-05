Такая динамика экспертом объясняется ростом утилизационного сбора. Он заявил, что в результате роста утилизационного сбора есть возможность получить больший прирост в стоимости автомобилей, чем в предыдущие годы.Заявлялось, что цены выросли из-за того, что был повышен утилизационный сбор на 110 процентов.