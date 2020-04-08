ИА «Ореанда-Новости». По мнению эксперта, коронавирус вскрыл слабые места всех городов. Профессор инженерно-строительного института СПбГУ Николай Ватин считает, что городам необходима модернизация бытовой и ливневой канализации.

Специалист рассказал, что во многих городах установлена весьма простая система хозяйственно-бытовой канализации. Необходимо улучшить систему ливневой канализации, ведь это слабое место всех городов, считает Ватин.

Также эксперт раскритиковал вентиляцию жилых домов. Он заявил, что во всех зданиях должна быть система очистки приточного воздуха с применением фильтра, который смог бы задерживать пылевые частицы, с которыми объединяются бактерии. Система фильтрации во всём мире установлена плохо, подчеркнул специалист, так как часто их ставят «для галочки».