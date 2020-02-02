02.02.2020, 08:44
Эксперт заявил о пользе "умных" часов и фитнес-браслетов
ИА «Ореанда-Новости». Константин Иванов, работающий врачом-кардиологом, поделился информацией о том, чем могут быть полезны "умные" часы и фитнес-браслеты. По его мнению, эти устройства отслеживают физическую активность тех, кто их носит, и помогают похудеть.
Однако РИА Новости сообщает, что многие люди верят страхам и мифам, касающимся этих гаджетов. Пользователи опасаются, что через "фитнес-браслеты" за ними могут вести слежку. По словам эксперта, устройство действительно способно отслеживать местоположение человека и передавать информацию о нём, однако эта функция легко отключается.
Также врач рассказал, что опасаться того, что гаджеты "излучают", не стоит. Он говорит, что исследований, которые доказали вредность излучения от браслетов, не существует.
Доктор уверяет, что гаджеты способны принести огромную пользу для людей. Ими измеряются давление, ритм сердца, уровень сахара в крови, фазы сна. Врач также считает, что гаджеты полезны тем, что превращают заботу о здоровье в некую игру, о результатах которой можно проинформировать своих друзей и близких.
Однако РИА Новости сообщает, что многие люди верят страхам и мифам, касающимся этих гаджетов. Пользователи опасаются, что через "фитнес-браслеты" за ними могут вести слежку. По словам эксперта, устройство действительно способно отслеживать местоположение человека и передавать информацию о нём, однако эта функция легко отключается.
Также врач рассказал, что опасаться того, что гаджеты "излучают", не стоит. Он говорит, что исследований, которые доказали вредность излучения от браслетов, не существует.
Доктор уверяет, что гаджеты способны принести огромную пользу для людей. Ими измеряются давление, ритм сердца, уровень сахара в крови, фазы сна. Врач также считает, что гаджеты полезны тем, что превращают заботу о здоровье в некую игру, о результатах которой можно проинформировать своих друзей и близких.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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