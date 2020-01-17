. Об этом сделал заявление РИА Новости Павел Шутов, возглавляющий ассоциацию авиационных и космических страховщиков.Шутов заметил, что запуски в космос, которые были произведены РФ, впервые за много лет не принесли убытков страховым компаниям, несмотря на то, что некоторые миссии были очень сложными. По словам эксперта, благодаря этому факту, произошло повышение на мировом страховом рынке репутации космической техники из РФ.По словам эксперта, то, что Россия успешно завершила год, могло бы принести прибыль иностранным страховым компаниям, если бы они не покинули российский рынок после череды аварий.