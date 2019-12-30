Bloomberg

значительную часть международного влияния, которое было утрачено после распада СССР.





Bloomberg, Владимир Путин смог нарастить военную мощь России и достичь высоких показателей в военной обороне. Стоит отметить, что американские власти тратят в несколько раз больше на развитие вооружения, но отстают от нашей страны.









Кроме этого, по мнениюТакже Российский лидер за 20 лет смог укрепить межгосударственную связь с Китаем, добиться успехов на международном рынке по продаже военной техники и присоединить Крым.