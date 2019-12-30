30.12.2019, 17:45
Эксперты дали оценку 20-летнему сроку правления Путина
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты Bloomberg дали оценку 20-летнему сроку правления Путина. Агентство отмечает, что действующий президент России смог восстановить значительную часть международного влияния, которое было утрачено после распада СССР.
Кроме этого, по мнению Bloomberg, Владимир Путин смог нарастить военную мощь России и достичь высоких показателей в военной обороне. Стоит отметить, что американские власти тратят в несколько раз больше на развитие вооружения, но отстают от нашей страны.
Также Российский лидер за 20 лет смог укрепить межгосударственную связь с Китаем, добиться успехов на международном рынке по продаже военной техники и присоединить Крым.
Кроме этого, по мнению Bloomberg, Владимир Путин смог нарастить военную мощь России и достичь высоких показателей в военной обороне. Стоит отметить, что американские власти тратят в несколько раз больше на развитие вооружения, но отстают от нашей страны.
Также Российский лидер за 20 лет смог укрепить межгосударственную связь с Китаем, добиться успехов на международном рынке по продаже военной техники и присоединить Крым.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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