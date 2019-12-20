Накануне в газете "Известия", которая ссылается на проект постановления правительства, появилась информация о том, что экспресс-тест на наркотики и алкоголь будут предлагать пройти даже тем водителям, которые признаков опьянения не проявляют.По словам Сергея Канаева, работающего на должности директора национального общественного центра безопасности движения, в данном случае ГИБДД обрело право без составления протокола проводить предварительный анализ. Канаев заявил, что не видит в этом ничего страшного.По его словам, проверку необходимо было вводить, поскольку сотрудники ГИББД нередко даже не собирались осуществлять применение каких-то тестов, так как на это должно уйти очень много времени. Эксперт заявил, что это будет нормально для того, чтобы сократить процедуры. При этом он отметил, что главное, чтобы при этом не было злоупотреблений.