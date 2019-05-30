ИА «Ореанда-Новости» Каждый год в России от последствий курения умирают более 300 тыс. человек. Такие данные представлены в докладе проекта «Трезвая Россия».

Подчёркивается, что это число в три раза превышает совокупные случаи летального исхода по причине ДТП, отравления алкоголем и убийств.



Как отмечают эксперты, никотиновая зависимость сокращает продолжительность жизни у мужчин на девять лет, у женщин – на шесть лет. Сообщает ТАСС. Активное, а также пассивное курение становится основной причиной развития болезней сердечно-сосудистой системы, а также возникновения новообразований, от которых, как отмечают в Росстате, умерли более 1,03 млн россиян.

В докладе организации также отмечен вред, который представляют электронные системы доставки никотина (ЭСДН).