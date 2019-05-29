ИА «Ореанда-Новости» . Военный эксперт Александр Артамонoв предупредил об опасности широкомасштабных боевых действий, если Украина решит устроить новую провокацию против Крымского моста с применением боевых кораблей. Эксперт подчеркнул, что Крымский мост охраняют c воздуха зенитные ракетные комплексы «Тор», «Панцирь», и «Бук-M2», а также С-400.

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — отметил Артамонoв. Он выразил надежду, что «украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну». Эксперт добавил, что строители моста также предусмотрели опасность тарана опор сооружения, поэтому «ни одно современное плaвсредствo не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб».

Напомним, 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Чёрном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». На фоне этого инцидента президент Украины Пётр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. По мнению президента РФ Владимира Путина, инцидент в Керченском проливе является провокацией, организованной действующей украинской властью.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части Крымского моста завершилось 15 мая 2018 года.