ИА «Ореанда-Новости». Исследование показало, что уровень зарплат сильно зависит от географии страны.

Наивысший уровень зарплат у жителей столицы, Южно-Сахалинска и северных городов, связанных с добычей нефти. Меньше всего приобрести товаров и услуг на сумму своих доходов могут работники южных городов России.

Агентство РИА Рейтинг провело исследование, рассчитав соотношение средних зарплат и среднего потребительского набора в сотне самых крупных городах страны. В стандартный набор потребителя включили 112 товаров и услуг, среди которых продукты питания, одежда, товары для дома, расходы на транспорт, коммунальные услуги, отдых и так далее.

Москва лидирует в рейтинге: жители города могут позволить себе 3,83 стандартных набора потребителя. Вторую строчку занял Южно-Сахалинск, где тот же показатель равен 3,81. Далее следуют Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.

Наименьшие показатели зарегистрированы в южных регионах России. На последнем месте город Шахты, где соотношение зарплат и среднего потребительского набора составляет 1,36. Также низкий уровень покупательной способности показали города Черкесск (1,49) и Элиста (1,52). По словам экспертов, планка низких зарплат в этих городах не компенсируется даже низкими ценами.