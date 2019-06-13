ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства в четверг, 13 июня.

В первую очередь нужно обратить внимание на цены. Если в объявлении или магазине предлагаются товары по ценам существенно ниже рыночных, то необходимо иметь в виду, что такой прием часто используют аферисты. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, перевода на частную банковскую карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что такая сделка опасна. Нужно помнить о том, что при переводе денег в качестве предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара.

Также подозрительным выглядит отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара. Опасность может представлять магазин, на чьем сайте отсутствует информация об организации или индивидуальном предпринимателе, а контакты представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном. В таком случае нужно проверить отзывы о магазине в открытых источниках.

Следует быть осторожным при совершении покупок в только что открывшихся онлайн-магазинах. Если он или учетная запись продавца зарегистрированы несколько дней назад, то это вызывает подозрения. Очень важно обращать внимание на неточность или несоответствия в описании товаров, а также на излишнюю настойчивость продавцов и менеджеров.

Ожидая перевода денег, мошенники в соцсетях часто отправляют изображение своего паспорта покупателю с целью укрепить его доверие. Однако стоит помнить, что поддельный скан документа можно изготовить при помощи компьютера, так что изображение паспорта не может подтверждать личность лица, направившего его вам.

Если под описание интернет-магазина подходят два или более признака, то эксперты Роспотребнадзора настоятельно советуют воздержаться от покупок.