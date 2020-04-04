ИА «Ореанда-Новости». Специалисты перечислили профессии, которые стали самыми востребованными в период пандемии. Так, вырос спрос на специалистов в сфере медицины и фармацевтики. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на экспертов сервиса HeadHunter.

В список самых востребованных сфер попали область безопасности и государственной службы, рабочего и домашнего персонала, а также строительства и недвижимости. Также резко вырос спрос на курьеров служб доставки и сотрудников складов.

В то же время упал спрос на представителей традиционных офисных профобластей – маркетинга, бухгалтерии, рекламы и PR, управления персоналом и юриспруденции.

Многие предлагают начать работать из дома или приехать в офис после снятия обязательного режима самоизоляции.