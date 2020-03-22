ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, спрос на какие товары вырос среди россиян с переходом на удалённую работу. E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon проанализировала 2,5 миллиона заказов, которые были совершены в марте. Эксперты отметили, что среди россиян вырос спрос подписки на онлайн-кинотеатры и на спортивный инвентарь.

В исследовании отмечается, что россияне не хотят скучать сидя дома, о чём говорит рост продаж товаров для досуга. Так, продажи подписок на игры и онлайн кинотеатры выросли на 200%, настольные игры – на 150%, аксессуары для домашних тренировок - в два раза. Кроме того популярностью пользуются товары для ремонта, чей показатель на 296% выше стандартного.