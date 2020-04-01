01.04.2020, 11:40
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
ИА «Ореанда-Новости». Экономисты Института социальной политики НИУ ВШЭ спрогнозировали потери 3 фондов РФ: Пенсионного, Медицинского страхования и Социального страхования. По их подсчётам, доходы фондов могут сократиться от 195,4 млрд до 2,34 трлн руб — при лучшем и худшем сценарии развития событий.
Эти фонды обеспечивают около 70% всех социальных выплат на территории РФ. Компенсировать потери исследователи предлагают с помощью Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также введения «гибкого» пенсионного возраста для тех, кого сократили на работе. Таким образом, люди смогут выйти на пенсию раньше установленного возраста.
Эти фонды обеспечивают около 70% всех социальных выплат на территории РФ. Компенсировать потери исследователи предлагают с помощью Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также введения «гибкого» пенсионного возраста для тех, кого сократили на работе. Таким образом, люди смогут выйти на пенсию раньше установленного возраста.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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