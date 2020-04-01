. Экономисты Института социальной политики НИУ ВШЭ спрогнозировали потери 3 фондов РФ: Пенсионного, Медицинского страхования и Социального страхования.Эти фонды обеспечивают около 70% всех социальных выплат на территории РФ.Таким образом, люди смогут выйти на пенсию раньше установленного возраста.