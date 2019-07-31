ИА «Ореанда-Новости». Военный эксперт и блогер Алексей Арестович заявил, чтов случае, если найдет «новую форму империи». Об этом он сказал в среду, 31 июля, украинскому изданию «Апостроф».

«Россия сейчас ищет новую форму империи, думаю, к 2032-2035 году она её найдет, или развалится. Вот если она её найдет, то к 2042 году Россия поглотит Украину, или останется половинка Украины», — сказал Арестович. Он отметил, что на оставшейся территории останется место для этнически ориентированных националистов, идея которых и «погубит Украину».

«Единственный способ удержать территории, которые нам достались после Советского Союза, с выходом к морю, со всем остальным — это политическая версия национализма», — отметил эксперт. По его словам, этническая идея национализма очень зыбкая, потому что она стоит на едином языке, а также единой вере, истории и границах.

«Это все динамические категории, которые в течение 100 лет радикально меняются, а в течение 600 а лет поменялись 500-700 раз. Эти вещи зыбкие, на них не построишь нацию», — добавил он.

Напомним, в августе 2018 года Арестович рассказал о «страшном сценарии Владимира Путина» в случае поражения Петра Порошенко на выборах президента Украины. По его словам, Россия должна получить Украину «тепленькой через год-два», а также Киев сделают максимально зависимым от Москвы: заставят покупать газ, нефть, российское оружие.



