. О том, какие в России популярны смартфоны, говорится в исследовании "Яндекс.Маркета".В ходе исследования аналитиками, которые брали во внимание данные сервиса о переходах россиян в интернет-магазины в 2019 году, был изучен спрос на смартфоны.Россияне, в основном, искали гаджеты, имеющие функцию двух sim-карт (на такие устройства пришлось более 90 процентов переходов) и функцию бесконтактной оплаты (около 60 процентов).Объём памяти гаджета также стал еще одним важным параметром для россиян. Более трети выбранных устройств имеют объём памяти 64 ГБ.