17.01.2020, 10:14
Эксперты проинформировали, какие в РФ предпочитают смартфоны
ИА «Ореанда-Новости». В прошлом году в РФ самыми популярными смартфонами стали модели, имеющие две sim-карты и обладающие функцией оплаты NFC. О том, какие в России популярны смартфоны, говорится в исследовании "Яндекс.Маркета".
В ходе исследования аналитиками, которые брали во внимание данные сервиса о переходах россиян в интернет-магазины в 2019 году, был изучен спрос на смартфоны.
Россияне, в основном, искали гаджеты, имеющие функцию двух sim-карт (на такие устройства пришлось более 90 процентов переходов) и функцию бесконтактной оплаты (около 60 процентов).
Объём памяти гаджета также стал еще одним важным параметром для россиян. Более трети выбранных устройств имеют объём памяти 64 ГБ.
В ходе исследования аналитиками, которые брали во внимание данные сервиса о переходах россиян в интернет-магазины в 2019 году, был изучен спрос на смартфоны.
Россияне, в основном, искали гаджеты, имеющие функцию двух sim-карт (на такие устройства пришлось более 90 процентов переходов) и функцию бесконтактной оплаты (около 60 процентов).
Объём памяти гаджета также стал еще одним важным параметром для россиян. Более трети выбранных устройств имеют объём памяти 64 ГБ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии