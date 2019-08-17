ИА "Ореанда-Новости" Погода нынешним летом на европейской части Российской Федерации была отмечена преимущественно низкими температурами и затяжными дождями. Такие погодные условия являются оптимальными для того, чтобы человеку подхватить вирусную инфекцию.

По информации, предоставленной главным внештатным специалистом столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андреем Тяжельниковым, на помощь человеку приходят масла таких растений как чайное дерево, можжевельник, мирра, кедр и хвойное дерево. Внезапно настигшая простуда отступит, если использовать эти масла по назначению. Вышеуказанные эфирные компоненты эффективнее всего использовать в местах большого скопления людей. Наносить масло на поверхность кожи совсем не обязательно. Достаточно нанести несколько капель масла, например, на носовой платок и взять его в общественное место.

Причина, по которой эфирные масла способны противостоять простудным заболеваниям, заключается в их составе. В эфирных маслах содержатся биологически активные вещества, которые могут уничтожить бактерии и грибки, вызывающие простудные заболевания. Кроме того, эти вещества способны снизить активность вирусов, что приводит, в конечном итоге, к исчезновению простуды у человека.

Помимо того, что эфирные масла помогают бороться с заболеваниями, они обладают также ещё одним положительным качеством. Масла можно использовать для профилактики стресса. Это свойство будет особенно актуально для жителей крупных городов. Здесь им на помощь придут эфирные масла таких растений как лаванда, апельсин, иланг-иланг, мята, бергамот и роза. Перечисленные масла содержат в себе компоненты, которые обладают успокоительным и расслабляющим эффектом.