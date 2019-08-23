ИА "Ореанда-Новости" В интернете в последнее время набирают обороты блогеры, публикующие информацию о том, где и как провести свой отпуск. Это направление получило в сети отдельное направление – трэвел-блог.

По информации, предоставленной аналитиками ресурса по интернет-бронированию гостиниц Ostrovok.ru, около десяти процентов россиян придерживаются отзывов популярных интернет-блогеров, планируя своё путешествие. Приблизительно столько же, одиннадцать процентов, предпочитают смотреть телевизионные проекты про путешествия, выбирая определённый маршрут для отдыха.

Респондентами опроса стали полторы тысячи человек, в основном, это те люди, которые являются активными пользователями популярных в России социальных сетей. Их спросили о том, каким образом они выбирают туристическое направление. Оказалось, что мужчины и женщины выбирают источники информирования по-разному.

Результаты опроса оказались следующими. Двадцать семь процентов женщин или двадцать процентов мужчин обращаются к сайтам, на которых публикуются отзывы путешественников, которые уже были в каком-либо туристическом месте. Восемнадцать процентов женщин выберут для отдыха место, рекомендованное друзьями или родственниками. Мужчин, которые придерживаются этого метода выбора места отдыха, чуть больше – двадцать процентов.

Выбирая направление для будущего отпуска, женщины, в целом, чаще мужчин обращаются к информации об отдыхе – отзывы трэвел-блогеров, телепередачи о путешествиях, рекомендации туристических агентов или советы близких. Менее всего бумажные путеводители становятся источником для выбора направления – всего два процента путешественников могли бы отправиться по их рекомендациям.