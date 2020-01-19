ИА «Ореанда-Новости». Наиболее популярными курортами в России являются лечебные курорты Ставропольского и Краснодарского краев, а также Крыма. О том, какие лечебные курорты наиболее популярны у россиян, сообщает агентство RT, которое ссылается на НИИ реабилитации и курортологии. 

Среди курортов Краснодарского края специалистами отмечены Сочи, Ейск, Горячий Ключ, Анапа, а также курорты, расположенные недалеко от Туапсе и Геленджика. 

На территории Ставропольского края экспертами отмечены такие курорты, как Пятигорск, Кавказские Минеральные Воды, Кисловодск, Железноводск. 

В Крыму представителями института отмечены Саки, Евпатория, Южный берег Крыма, Феодосия и Крымское приморье.