19.01.2020, 08:44
Эксперты рассказали о том, какие российские лечебные курорты наиболее популярны
ИА «Ореанда-Новости». Наиболее популярными курортами в России являются лечебные курорты Ставропольского и Краснодарского краев, а также Крыма. О том, какие лечебные курорты наиболее популярны у россиян, сообщает агентство RT, которое ссылается на НИИ реабилитации и курортологии.
Среди курортов Краснодарского края специалистами отмечены Сочи, Ейск, Горячий Ключ, Анапа, а также курорты, расположенные недалеко от Туапсе и Геленджика.
На территории Ставропольского края экспертами отмечены такие курорты, как Пятигорск, Кавказские Минеральные Воды, Кисловодск, Железноводск.
В Крыму представителями института отмечены Саки, Евпатория, Южный берег Крыма, Феодосия и Крымское приморье.
Среди курортов Краснодарского края специалистами отмечены Сочи, Ейск, Горячий Ключ, Анапа, а также курорты, расположенные недалеко от Туапсе и Геленджика.
На территории Ставропольского края экспертами отмечены такие курорты, как Пятигорск, Кавказские Минеральные Воды, Кисловодск, Железноводск.
В Крыму представителями института отмечены Саки, Евпатория, Южный берег Крыма, Феодосия и Крымское приморье.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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