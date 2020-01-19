О том, какие лечебные курорты наиболее популярны у россиян, сообщает агентство RT, которое ссылается на НИИ реабилитации и курортологии.Среди курортов Краснодарского края специалистами отмечены Сочи, Ейск, Горячий Ключ, Анапа, а также курорты, расположенные недалеко от Туапсе и Геленджика.На территории Ставропольского края экспертами отмечены такие курорты, как Пятигорск, Кавказские Минеральные Воды, Кисловодск, Железноводск.В Крыму представителями института отмечены Саки, Евпатория, Южный берег Крыма, Феодосия и Крымское приморье.