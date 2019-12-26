ИА «Ореанда-Новости». Исследователи объяснили, почему граждане России регистрируются как самозанятые.

Совместное исследование на эту тему провели «Яндекс.Такси» и Аналитический центр НАФИ. По данным из анализа, россияне регистрируются в качестве самозанятых из-за стремления к финансовой независимости. Они пытаются реализоваться в любом деле, чему способствует выбранный ими статус. Кроме того, самозанятые боятся проблем с законом и последствиями из-за неуплаты налогов.

Исследование проводилось в регионах, где проводится эксперимент под названием «Налог на профессиональный доход». Этот налоговый режим затрагивает самозанятых и предусматривает уплату ими страховых взносов в ФОМС. В ПФР отчислений не осуществляется.

В качестве самозанятых за 10 месяцев проведения эксперимента в нескольких регионах страны зарегистрировалось более 300 тысяч человек. С 1 января налоговый режим будет распространён ещё на 19 регионов.

