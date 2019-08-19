ИА "Ореанда-Новости" Накануне нового учебного года вопрос выполнения домашней работы становится особенно актуальным.

Сотрудники Роспотребнадзора назвали нормы затраченного времени для разного возраста учащихся. Так, к примеру, для школьников вторых и третьих классов должно быть выделено не более полутора часов ежедневно. Превышение этого промежутка времени может привести к переутомлению, что приводит, в свою очередь, к тому, что школьник будет просто не способен воспринимать новую информацию. Для учеников четвёртых и пятых классов время, затраченное на выполнение домашней работы, увеличивается ещё на полчаса. Таким образом, школьник тратит два часа. В шестых, седьмых и восьмых классах школьнику необходимо два с половиной часа, чтобы выполнить работу дома, заданную школьными учителями. И наконец, для учащихся старшего звена достаточно выделить до трёх с половиной часов каждый день, чтобы выполнить домашнюю работу.

Роспотребнадзор дал также свои рекомендации по поводу оптимального времени в течение дня, когда эффективнее всего приступить к выполнению домашней работы. Так эксперты советуют начать в три – четыре часа дня. К этому времени мозг школьника успеет отдохнуть от утренних занятий в школе. Более позднее время способствует спокойным играм и занятиям, например, игра на музыкальных инструментах или чтение литературы.

Роспотребнадзор призвал также во время выполнения домашнего задания не забывать устраивать паузы для отдыха и для лёгких занятий физкультурой.