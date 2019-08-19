ИА "Ореанда-Новости" Накануне нового учебного года вопрос выполнения домашней работы становится особенно актуальным. Родителей прежде всего интересует время, затраченное на её выполнение, так чтобы школьник не страдал переутомлением.

Сотрудники Роспотребнадзора назвали нормы затраченного времени для разного возраста учащихся. Так, к примеру, для школьников вторых и третьих классов должно быть выделено не более полутора часов ежедневно. Превышение этого промежутка времени может привести к переутомлению, что приводит, в свою очередь, к тому, что школьник будет просто не способен воспринимать новую информацию. Для учеников четвёртых и пятых классов время, затраченное на выполнение домашней работы, увеличивается ещё на полчаса. Таким образом, школьник тратит два часа. В шестых, седьмых и восьмых классах школьнику необходимо два с половиной часа, чтобы выполнить работу дома, заданную школьными учителями. И наконец, для учащихся старшего звена достаточно выделить до трёх с половиной часов каждый день, чтобы выполнить домашнюю работу.

Роспотребнадзор дал также свои рекомендации по поводу оптимального времени в течение дня, когда эффективнее всего приступить к выполнению домашней работы. Так эксперты советуют начать в три – четыре часа дня. К этому времени мозг школьника успеет отдохнуть от утренних занятий в школе. Более позднее время способствует спокойным играм и занятиям, например, игра на музыкальных инструментах или чтение литературы.

Роспотребнадзор призвал также во время выполнения домашнего задания не забывать устраивать паузы для отдыха и для лёгких занятий физкультурой.